Polvijärvi rakentamassa yhdistelmävirkoja, valtuusto kutistumassa

Polvijärven kunnan uusi hallintomalli sisältää muutoksia niin virkarakenteeseen kuin luottamuselimiin.

Kunnan ylintä virkamiesjohtoa ollaan muuttamassa niin, että hallintojohtajan ja kunnankamreerin virat yhdistyisivät uudeksi talous- ja hallintojohtajan viraksi. Uutena virkana perustettaisiin osaltaan elinkeinopalveluista vastaavan työllisyyskoordinaattorin virka. Teknisen toimen päällikön virkanimike muuttuisi tekniseksi johtajaksi ja sivistyspalveluissa johtajan virkanimike on sivistys- ja varhaiskasvatusjohtaja.

Luottamuselimissä suurin muutos koskee kunnanvaltuustoa, joka on uudessa mallissa pienenemässä nykyisestä 27-paikkaisesta 21-paikkaiseksi. Siun soteen liittymisen takia sosiaali- ja terveyslautakunta on lakkaamassa, mutta sote-palveluihin vaikuttaisi Siun sote -neuvottelukunta. Toisena neuvottelukuntana olisi osallisuusneuvottelukunta. Lakkauttaminen koskisi myös rakennuslautakuntaa, joka kuitenkin muuttuisi uudessa mallissa teknisen lautakunnan alaiseksi jaostoksi.

Malli tulee kunnanhallituksen käsittelyyn maanantaina. Mikäli hallitus hyväksyy uuden hallintorakenteen, niin valtuusto käsittelee 13. joulukuuta.

Kunnanjohtaja Annu Ahonen muistuttaa, että esimerkiksi valtuuston koosta päättämisellä on kiire. Mikäli kunta ei ilmoita valtuustonsa kokoa ennen vuodenvaihdetta, niin valtuuston koko pienenee automaattisesti 13-jäseniseksi. Uuden hallintomallin nopeaa käsittelyaikataulua Ahonen perustelee keväällä sovitulla aikataululla. Tällöin sovittiin, että uusi hallintomalli viedään myös päätöksenteon osalta maaliin vuoden 2016 loppuun mennessä.

Uuden virka- ja hallintorakenteen on tarkoitus tulla voimaan ensi kesäkuun alusta eli uuden kunnanvaltuuston aloittaessa työnsä.



"Polvijärven kuntastrategiatyön edetessä on ollut nähtävillä tarve panostaa kunnan elinvoimaisuuteen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä kunnan rakennettuun ympäristöön kiinteistöineen. Lähtökohtana organisaatiouudistukselle on tällöin ollut painopisteiden ja tehtävien uudelleenjärjestelyt. Samalla on haluttu huomioida kunnan laskeva asukaslukumäärä ja aleneva kehitys tulopohjassa", kunnan torstai-iltana julkisuuteen annetussa tiedotteessa kuvataan.

2.12.2016 klo 8.55: Uutiseen lisätty sana osaltaan työllisyyskoordinaattorin virkaa käsittelevään lauseeseen. Elinkeinopalveluista vastaa uudessakin mallissa myös kunnanjohtaja.