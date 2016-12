Polvijärven talous edelleen tasapainossa

Reilun neljän ja puolen tuhannen asukkaan Polvijärven kunnan ensi vuoden talousarvioesityksen loppusumma on 36 566 235 euroa.

– Tilanne on sama kuin aikaisempinakin vuosina: talous on tasapainossa, va. kunnanjohtaja Annu Ahonen toteaa.

Viime vuoden tilinpäätöksen jälkeen tasetilillä on ylijäämää 6 843 355 euroa. Vuosikate on 800 000 euroa, edellinen oli 795 000 euroa.

Nettoinvestointeja on kirjattu 4 753 000 euroa, verotuloja 11 887 000 euroa ja valtionosuuksia 14 612 000 euroa.

Talousarvioehdotuksen mukaan ensi vuonna on investointeja yhteensä noin 4,8 miljoonan euron edestä. Suurimpina niistä toimintakeskus Turvalan muutos/peruskorjaus 2 800 000 euroa sekä Sotkuman koulun ja päiväkodin laajennuksen 700 000 euron loppurahoitus.

Arvioitu lainanottotarve on enintään 2 300 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa on vuoden tämän lopussa 1,3 miljoonaa euroa eli noin 295 euroa asukasta kohti.

Ensi vuoden jälkimmäiseksi luvuksi on arvioitu 732 euroa, kunta ja tytäryhtiöt mukaan lukien arviolta 992 euroa.

Arvio tämän vuoden tilinpäätöksestä on ylijäämäinen, talousarvio on toteutumassa paremmin kuin ennakoitiin.