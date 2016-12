Maakunta-Antti Metsähallituksen Luontopalveluille

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerho myönsi tämän vuoden maakunnallisen Antti-patsaan Metsähallituksen Luontopalveluille.

Palkinto luovutettiin torstai-iltana 8. joulukuuta Kolilla luontokeskus Ukossa järjestetyssä tilaisuudessa. Palkinnon otti vastaan erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen Metsähallituksen Luontopalveluista. Kerhon puolesta palkinnon luovutti puheenjohtaja, Outokummun Seudun päätoimittaja Esa Nevalainen.

Paikallislehtikerho halusi tunnustukselle muistuttaa Metsähallituksen luontopalveluiden tärkeästä tehtävästä tasapuolisten virkistyspalvelujen tarjoajana.

- Opasteet, kartat ja jo kotikoneelta löytyvät tiedot ovat palvelua, jotka helpottavat paljon. Tulipaikat, polut, polttopuut ja jopa kämpät yösijaksi ovat palveluja, joiden avulla cityihminenkin voi helposti lähteä tutustumaan ja virkistymään. Myös esteettömyys on huomioitu monessa Metsähallituksen kohteessa, mikä tekee palvelusta aidosti tasa-arvoista myös käyttäjien näkökulmasta, Esa Nevalainen kuvasi perusteluissa palkinnolle.

Maakunnassa näkyvin Luontopalveluiden kohde on Koli kansallispuistoineen, mutta pienempiä kohteita on Ilomantsissa, Lieksassa ja Nurmeksessa. Näiden tilastoidut kävijämäärät osoittavat, että luonto on yhä lähellä ihmisiä ja palveluille on selvä kysyntä.

- Näiden alueiden vetovoimatekijänä on luonnontilainen luonto upeine maisemineen. Sinne mahtuu lisääkin kävijöitä, käyttäkää ihmeessä näitä palveluja, Kyösti Tuhkalainen kertoi kiitospuheessaan.

Valtion talouden säästöpaineet kohdistuvat myös Metsähallitukseen. Paikallislehtikerhon puheenjohtaja Esa Nevalainen toivoi palkitsemispuheessa Metsähallitusta etsimään mahdollisia säästöjä niin, etteivät ne näkyisi merkittävästi luontokohteiden palveluissa, vaan luonto- ja retkeilykohteet olisivat jatkossakin matalan kynnyksen paikkoja, joihin on helppo lähteä.

Paikallislehtiväki jakaa vuosittain Antti-patsaita ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden perustajan, Mynämäen kirkkoherran Antti Lizeliuksen työn kunniaksi. Patsas luovutetaan henkilölle tai taholle, joka edistää kiitettävästi alueensa hyvinvointia ja kulttuuria.

Pohjois-Karjalan paikallislehtikerhoon kuuluvat kaikki maakunnassa ilmestyvät paikallislehdet. Kerho järjestää muun muassa koulutusta paikallislehtien henkilöstölle.