Päivystyksessä ruuhkaa, varaudu odottamaan

Myös outokumpulaisia ja polvijärveläisiä ilta-aikaan ja viikonloppuisin palveleva Pohjois-Karjalan keskussairaalan yhteispäivystys on ruuhkautunut.

Syynä ovat maakunnassa jylläävä influenssaepidemia. Lisäksi liikkeellä on vatsatautia.

Yhteispäivystyksestä kehotettiin torstaina asiakkaita harkitsemaan tarkoin, vaatiiko oma asia kiireellisesti päivystyskäyntiä.

Joensuun Tikkamäellä sijaitsevaan yhteispäivytykseen ei muutenkaan tule lähteä ennen soittoa päivystyksen puhelinneuvontaan.

Yhteispäivystystä koskevassa tiedotteessa kerrotaan, että maakunnassa influenssakausi alkoi tänä vuonna poikkeuksellisen varhain. Suurin osa varmennetuista tapauksista on ollut influenssa A-viruksen aiheuttamia. Sairaalahoitoa on tarvinnut tähän mennessä 30 potilasta ja yksi iäkäs henkilö on menehtynyt.

Influenssakauden arvioidaan kestävän vielä useita viikkoja.



Influenssan tavallisia oireita ovat korkea kuume sekä siihen liittyvä lihaskipu, päänsärky ja huonovointisuus. Lapsilla saattaa esiintyä myös maha- ja suolisto-oireita. Perusterve henkilö toipuu influenssasta yleensä viikon tai kahden viikon vuodelevolla ja oireenmukaisella omahoidolla: lepoa, tulehduskipulääkkeitä sekä riittävästi nesteitä. Lääkäriin on syytä hakeutua, jos oireet ovat hyvin hankalat ja yleisvointi huononee, oireet pitkittyvät tai jos jo paranemassa oleva tauti pahenee uudelleen.

Yhteispäivystyksessä on näkynyt paljon myös noroviruksen aiheuttamia vatsatautitapauksia. Noroviruksen aiheuttama vatsatauti alkaa yleensä äkillisesti. Oireita ovat kouristavat vatsakivut ja pahoinvointi, oksentelu, ripuli ja lievä kuumeen nousu. Oireet kestävät yleensä 1–3 päivää.

Norovirus tarttuu herkästi, siksi on tärkeää, että noroon sairastunut henkilö välttää turhaa liikkumista kodin ulkopuolella. Kouluun, töihin tai päiväkotiin voi palata, kun vointi sen sallii eikä oireita ole ollut vähintään 24 tuntiin. Kaikkien on syytä huolehtia hyvästä käsihygieniasta.



Norovirukseen ei ole olemassa lääkehoitoa. Kotihoidoksi riittää yleensä nesteen nauttiminen. Tauti on vain harvoin niin voimakas, että lääkäriin olisi syytä lähteä. Ripuli ja oksennukset voivat kuitenkin nopeastikin aiheuttaa voimakkaan nestehukan, varsinkin jos oksentelu haittaa juomista. Kuivuminen näkyy voimakkaana uupumisena ja limakalvojen kuivuutena, ja silloin on syytä hakeutua lääkärille.