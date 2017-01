Juha Kivelälle Maakunnan kehittäjä -tunnustus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun Nuorkauppakamari ovat valinneet Maakunnan kehittäjäksi Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtajan Juha Kivelän.

Kivelä sai Maakunnan kehittäjä 2016 -tunnustuksen maakuntaliiton uuden vuoden vastaanotolla Kontiolahdessa torstai-iltana.

- Palkintoraati korostaa, että Juha Kivelällä on ollut merkittävä rooli Pohjois-Karjalan vähittäiskaupan sekä matkailu- ja ravintola-alan kehittymisessä. Kivelä on rohkealla ja visionäärisellä toiminnallaan vaikuttanut keskeisesti Joensuun toriparkin rakentamiseen, Nurmeksen Bomban uudistamiseen ja Kolin matkailun kehittämiseen, perustelee valintaa Joensuun Nuorkauppakamarin presidentti Mikko Karttunen.

Kivelän kuvataan lisäksi osallistuneen ja vaikuttaneen aktiivisesti maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Hän on toimiessaan osoittanut hyvää yhteistyökykyä yli toimialueensa rajojen.

Valintaperusteissa todetaan myös, että Kivelä on määrätietoisesti osoittanut tukensa alueen kulttuurille, urheilulle ja monille muille positiivisille pyrkimyksille. Hän on ollut vahvasti kehittämässä Pohjois-Karjalan yhteisöllisyyttä ja edistänyt yhteiskuntavastuullista toimintaa tukemalla muun muassa monia kansalaisjärjestöjä ja palkkaamalla satoja nuoria kesätöihin. Hän on edesauttanut myös Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen osuustoimintaan liittyvää koulutusta ja tutkimusta.

Tunnustus myönnetään vuosittain pohjoiskarjalaiselle henkilölle tai taholle, joka on kyseisenä vuonna esimerkillisesti edesauttanut maakunnan kehitystä ja omalla toiminnallaan vaikuttanut maakunnan positiiviseen eteenpäin menoon.

- Palkinnon tavoitteena on herätellä maakunnan asukkaita työskentelemään yhteisen ja yhä paremman Pohjois-Karjalan hyväksi. Kehittäjäpalkinnon saaja on samalla myönteinen esimerkki maakunnan menestyksestä, toteaa Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen.