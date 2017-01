Luisteluillat tulevat taas

Kummun koulun järjestämät perinteiset luisteluillat pyörähtävät taas käyntiin. Ensimmäisen kerran luistelemaan päästään jo keskiviikkona 11. tammikuuta.

Ensimmäisen illan järjestämisvuoron saavat Kummun koulun 5A- ja B-luokat. toimesta tällä viikolla. Seuraavana keskiviikkona järjestäjinä ovat 3BCD-luokat.

Sen jälkeen järjestämisvuoro kiertää hiihtolomaan asti, mikäli sääolot sallivat ja innokkuutta luokkatoimintaan riittää. Luisteluiltoja järjestetään keskiviikkoiltaisin Kyykerin kentällä.

Illan ideana on, että osallistujille tarjotaan jää luisteluun, musiikkia ja mahdollisuus puffettiostoksiin. Pääsylippuja ei ole. Jokainen luistelija voi saapua ja lähteä mielensä mukaan. Koulun järjestyssäännöt ovat illan järjestelyjen pohjana, koska kyseessä on Kummun koulun järjestämä tilaisuus. Luisteluilta on kuitenkin avoin kaikille, joten kaikki ulkoilusta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Tänäkään talvena tapahtumille ei ole varsinaista pakkasrajaa ei ole, mutta säävaraus illan järjestämiselle toki on. Esimerkiksi kova tuuli ja kylmä sää (noin –20 astetta pakkasta) tai vaikkapa vesisade ovat olleet luisteluillan perumisen syitä vuosien varrella. Illan peruuntumisesta tiedotetaan molemmissa kouluissa. Muut kaupunkilaiset voivat käydä kentän liepeillä kuulostelemassa, kaikuuko luistelumusiikki illan merkiksi.

Puffetissa on myytävänä kuuman juotavan lisäksi herkullisia kotileivonnaisia, joilla tuetaan muun muassa luokkien retkitoimintaa tai muuta oppilastoimintaa.

