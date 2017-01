Koirahiihto alkaa uudessa paikassa

Viime talvena Outokummussa mahdollistettu koirahiihto jatkuu myös tänä vuonna. Outokummun kennelseuran toiveesta harrastusmahdollisuus kuitenkin siirtyy Matovaaralta Mustikkakorven hiihtoladulle.

Ensimmäinen vuoro on tänään torstaina 19. tammikuuta.

Jatkossa koirahiihtovuoro on torstai- ja sunnuntai-iltaisin.



Siirtotoivetta perusteltiin sillä, että Mustikkakorvessa laduilla on vähemmän mäkiä ja ilta-aikaan vähemmän myös muita hiihtäjiä.

Hiihtoalue on Mustikkakorven parkkipaikalta Ravilahdentien väliselle latuosuudelle.



Koirahiihtäjille on varattu ladulta luistelupuoli. Muu lemmikkien ulkoiluttaminen on ladulla edelleen kielletty.