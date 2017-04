Kuntavaalikoneella jo yli 2000 käyttäjää

Maaliskuun puolivälissä julkaistua Outokummun Seudun vaalikonetta on käytetty ahkerasti.

Vaalikonetta on ensimmäisen viikon aikana käytetty yli 2 000 kertaa.

Suositumpi alkupäivinä on ollut Outokummun ehdokkaita vertaileva vaalikone, jossa käyttäjiä on ollut yli 1 300. Polvijärven osuutta vaalikoneesta on käyttänyt lähes tuhat käyttäjää.

Vaalikone on lisännyt Outokummun Seudun verkkolehden kävijämääriä uuteen ennätykseen. Helmi-maaliskuussa kuukaudessa kävijöitä on ollut yli 15 000.

Kuntavaalikoneen vastauksista tullaan tekemään myös uutisia Outokummun Seutuun ennen kuntavaaleja ja niiden jälkeen. Ensimmäiset osuudet kuntavaalikonevastuksista löytyvät 23. maaliskuuta julkaistavasta Outokummun Seudun Kuntavaalit 2017 -teemalehdestä