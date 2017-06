Verkkopankkitunnusten kysely yleistä - poliisi varoittaa jälleen

Itä-Suomen poliisilaitos muistuttaa ihmisiä verkkopankkitunnusten kalastelusta. Poliisilaitoksen tietoon on tullut viimeisen viikon aikana Pohjois-Karjalassa kymmenen tapausta, jossa erityisesti ikäihmisiltä on pyydetty verkkopankkitunnuksia joko poliisiksi tai pankin työntekijäksi tekeytymällä.

Poliisi vetoaakin erityisesti ikäihmisten omaisiin, että ilmiöstä keskusteltaisiin. Heitä olisi muistutettava siitä, että pankkikortteja tai niihin käyttöön liittyviä tietoja ei saa luovuttaa kenellekään.

Asia on hyvä ottaa esille niin, ettei se aiheuta pelkoa tai ahdistusta. Esimeriksi puhelimitse tehdyistä mahdollisesti rikollisista yhteydenotoista voi heti kertoa tutulle ja turvalliselle henkilölle. Ja tapauksista on aina ilmoitettava poliisille.

Poliisilla on rikostutkinnassa eri puolilla Suomea useita tapauksia, joissa iäkkäät ihmiset ovat saaneet puhelinsoittoja poliisiksi esittäytyneiltä henkilöiltä. Nämä valepoliisit ovat erilaisilla verukkeilla kysyneet pankkikortti- tai verkkopankkitunnuksia.

Nyt tutkintaan Itä-Suomessa tulleissa tapauksissa ikäihmisiä on pyydetty pankkitunnuksia puhelimessa poliisina esiintyen. Valepoliisit ovat kertoneet tarvitsevansa tietoja, koska henkilö on joutunut rikoksen uhriksi tai, että järjestelmissä on häiriö ja he voivat poistaa häiriön asianomaisen puolesta. Yhdessä tapauksessa pankkitunnuksia on pyydetty sähköpostin välityksellä.

Muutamassa tapauksessa on onnistuttu siirtämään rahaa uhrien tileiltä ja menetettyjä rahoja on usein hyvin vaikea saada takaisin.

Poliisilaitos muistuttaa, etteivät viranomaiset tai pankit ikinä pyydä näitä tietoja puhelimitse tai sähköpostilla ja niitä ei pidä luovuttaa.

Jos soittaja esiintyy poliisina ja pyytää kyseisiä tietoja, on tältä tiedusteltava nimeä, puhelinnumeroa ja poliisilaitoksen tietoja. Tämän jälkeen on ilmoitettava, että tiedot tarkastetaan ja soittajaan otetaan yhteyttä kyseisen poliisilaitoksen vaihteen kautta pyynnön oikeellisuuden toteamiseksi.

Poliisi tutkii huijauksia virkavallan anastuksina ja mahdollisesti törkeinä petoksina, jos niillä tavoitellaan huomattavaa hyötyä tai rikos tehdään käyttämällä hyväksi toisen heikkoutta. Törkeästä petoksesta voidaan tuomita vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Vaikka valepoliisirikoksista on tiedotettu laajasti, rikolliset ovat onnistuneet jatkamaan huijauksiaan.

Tapahtuneista rikoksista tai niiden yrityksistä tulee ilmoittaa poliisille mahdollisimman pian, vaikka taloudellista menetystä ei aiheutuisikaan. Kaikki tieto on poliisille tärkeää valepoliisirikosten selvittämiseksi ja estämiseksi.