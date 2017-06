Kummun soitto soi jälleen

Kummun soitto on kajahdellut jälleen ympäri Outokumpua. Ilmaisia konsertteja vaikka koko perheen huveiksi on ollut useita.

Tapahtuma alkaa tänään avajaiskonsertilla Ruplan tontilla. Silloin esiintyjänä on Outokummun orkesterikoulu.

Keskiviikkona on vuorossa ulkoilmakonsertti amfiteatterissa, Vanhalla kaivoksella. Silloin soittaa Outokummun puhallinorkesteri.

Torstai-illan teema on Tanssii kuin Midle Jonsson. Kulttuuritalo Maritan lavalle kiipeää Outokumpu Big band.

Soitto soi vielä perjantai-iltanakin. Tapahtuman päättää Soitinyhtye Metso esittämällä Laila Kinnusen tunnettuja ikivihreitä Kino Maritassa. Konsertin teemana on Lauluni.