Samuli Alosen veistoksia Vanhalla kaivoksella

Outokummun Vanhalla kaivoksella, Malmitalon galleriassa, esittäytyy elokuun loppuun asti jyväskyläläisen muotoilijan, palkitun kuvanveistäjä Samuli Alosen taide.

Ytimessä-näyttelyssä on esillä esimerkkejä sekä jykevämmistä, että pienemmistä töistä.

Samuli Alonen on 40-vuotias toisen polven kuvanveistäjä ja muotoilija.

Hänen "käyntikorttejaan" ovat muun muassa ulkomaillekin lentäneet sympaattiset Citybird-veistokset (2003 -).

Kokoluokaltaan toisessa ääripäässä ovat suuret julkiset teokset.

Hänen käyttämänsä materiaalit, kivi, puu, pronssi ja teräs, kuvastavat Vanhan kaivoksenkin henkeä ja sopivat sen miljööseen.

Malmitalon galleria jatkaa näin laadukkaiden kesänäyttelyjen linjaansa.

Aiempina vuosina esillä on ollut taiteilija Kaj Stenvallin sekä sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Petri Hiltusen töitä.