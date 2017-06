Polvijärveä vetävämmäksi myös ulkoilumahdollisuuksien avulla

Polvijärvi vetäväksi -esiselvityshankkeen kohteiksi on valittu viisitoista alun perin kuntalaisten ideoimaa kohdetta. Erityisen huomion saa on kirkonkylä-Kuorevaaran-Huhmarisvaaran ulkoilureitti. Kunta selvitytti kunnostustoimet keväällä 2016. Esiselvityshankkeen aikana reitti saatetaan ympärivuotiseen käyttöön jo ensi talven lumille.

Valitut kohteet parantavat kuntalaisten viihtymistä sekä lisäävät heidän mahdollisuuksiaan luonnossa liikkumiseen ja omaehtoiseen hyvinvoinnin lisäämiseen.

Kaikki kohteet kartoitetaan, sekä laaditaan kustannusarvio ja aikataulu.

Maaseutuasiamies Teuvo Mutasen mukaan tarvittavat toimenpiteetkin tehdään yhdessä kuntalaisten, yhdistysten, yritysten ja Polvijärven kunnan kanssa.

Mutasen mukaan kunnan aluetta kehitetään tasapuolisesti. Nyt mainitut viisitoista ovat ensisijaisia kohteita. Ulkoilureiteistä toiveita on tullut muun muassa hiihtäjiltä.

Moneen kuntoiluun sopivina, yhdysreittiin linkittyvinä reiteistä hyötyvät kaikki alueen toimijat.

Esivaiheeseen on saatu Leader-rahaa. Esiselvityshankkeen on määrä valmistua maaliskuun loppuun, osittain jo ensi vuoden talousarvion tekovaiheeseen.