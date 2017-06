Monikulttuurinen työpajasarja syksyllä Outokummussa

Monikulttuurinen sanataide- ja valokuvaustyöpaja aloittaa Outokummussa ensi syksynä.

Luvassa on kuuden työpajan sarja. Siihen kuuluu myös perheiden yhteinen retki.

Työpajoissa valmistetut teokset kootaan näyttelyksi, sen avajaisia vietetään marraskuussa.

Työpajat on suunnattu lapsille ja nuorille, sekä syntyperäisille outokumpulaisille, että muualta muuttaneille kouluikäisille.

Osallistujat valokuvaavat, kirjoittavat ja kertovat ympäristöstään, itsestään ja toisistaan. Tavoitteena on vähentää pakolaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja sekä luoda työpajasarja, jonka avulla lapset voivat rakentaa monikulttuurista identiteettiään sekä tutkia kotipaikkakuntaansa eri näkökulmista.

Hanke on saanut rahoitusta Taiteen edistämiskeskukselta erityisavustuksena rasismin vastaiseen ja monikulttuurisuutta edistävään toimintaan.

Hanketta hallinnoi Sanaratas ry ja työpajojen ohjaajina toimivat sanataideopettaja Minna Hoffren ja muotoilija Katariina Kamppuri.