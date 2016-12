Pääkirjoitus: Uudistuksen ohjaus puuttuu keväällä

Polvijärven kunnanhallitus esittää kunnan hallintomallin uusimista niin virka- kuin luottamuselinrakenteen osalta ensi vuonna. Kuntavaaleihin käydään keväällä poikkeuksellisen kovin panoksin, kun valtuuston koko on mallissa kutistumassa seitsemällä valtuustopaikalla.

Hallintouudistus on herättänyt jo ennakkoon runsaasti keskustelua. Lopulta malli näyttää noudattavan pääosin muidenkin kuntien valmistelemia uudistuksia.

Erikoista kuitenkin on, että isoksi povattu uudistus näyttää virkamiesjohdossa rajoittuvan kuitenkin todellisiin muutoksiin vain muutaman viran osalta. Monen muun viranhaltijan kohdalla kyse on vain titteleiden ja tehtäväkentän hienosäädöstä. Virkarakenteen muutos linkittyy Polvijärvellä yllättäen myös uuden kunnanjohtajan työn alkuun. Näin ei toki tiedetty olevan, kun hallinnon uudistus laitettiin kunnassa liikkeelle. Aikalisän mahdollisuutta on varmasti pohdittava, sillä käytännössä organisaatiouudistukselta puuttuu ensi keväänä ohjaus. Virkamiesten on mukauduttava uusiin tehtäväkenttiin ja vastuisiin, mutta käytännössä uusi malli on yhtä uusi myös tulevalle johtajalle. Samalla kuntien luottamushenkilöiden oma toimikausi on katkolla kuntavaalien takia.

Tilanteessa on vaara, että uudistus vesittyy ohjauksen puutteeseen. Esimerkiksi osaltaan kunnan elinkeinotoiminnoista vastaavan työllisyyskoordinaattorin toimenkuva vaatisi varmasti selkeät linjaukset ja vastuujaot.

Jos selvää yksituumaisuutta hallintomallin taakse ei löydy päättäjien piirissä, niin jonkinlainen aikalisä lienee paikallaan. Polvijärvikin on joka tapauksessa menossa kohti isoa uudistusta, kun Siun sote ja maakuntauudistus muuttavat koko kunnan roolia. Tässä tilanteessa kunta tai sen kehittäminen eivät yksinkertaisesti vain voi pysähtyä.