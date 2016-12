Pääkirjoitus: Decameron vahvistaa kulttuurikaupunkia

Outokummun kaupungin maine kulttuurikaupunkina saa erinomaista piristystä helmikuussa järjestettävästä Decameron-kulttuuritapahtumasta.

Suomi 100 -tapahtumiin kuuluva, kymmenpäiväinen monitaiteellinen esitysten sarja on mittapuultaan jotain, mitä ei ole nähty lähialueillakaan. Outokummun kannalta mieluista on se, että juuri paikkakunnan ainutkertaiseksi tekevä Vanha kaivos on jälleen kimmoke tuoda tapahtuma juuri tänne.

Luonnollisesti moni ehti viime talvena hämmästyä tietoa suurtapahtuman suunnitelmista, kun kerrottiin kymmenpäiväisestä kulttuurikokonaisuudesta helmikuisessa Outokummussa ja vielä enemmän hämmästystä herätti, kun selvisi edellisten tapahtumien järjestelypaikkoina olleen suurkaupungit Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Tietoa uudesta, ainutkertaiseksi jo ennakkoon tiedetystä tapahtumasta on syytä saada vietyä selvästi maakuntaakin kauemmas.

Syksyn Guggenheim-keskustelun ja Helsingin kulttuurilaitosten viime vuosien kivuloinnin tiimoilta näyttää, että valitettavasti monet tapahtumat maakuntien kulttuuritarjonnassa sijoittuvat valtakunnan kulttuuripiireissä automaattisesti ja täysin tarpeettomasti mielikuvissa kakkosluokkaan.

Näyttää siltä, että muualle kuin pääkaupunkiseudulle tai kasvukeskuksiin sijoittuvan kulttuuritapahtuman vetovoimaa on vaikea lisätä muuten kuin vuosikymmenten pitkäjänteisellä työllä. Decameronin kohdalla voi vain toivoa, että ainutkertaisuus ymmärretään oikein ja viime aikojen käytännöistä poikkeavaksi arvoksi.

Työmäärä tapahtuman järjestelyissä on suuri. Paras kiitos sille olisi mahdollisimman laaja yleisö.