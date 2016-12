Pääkirjoitus: Aitoa muistamista jokaisen jouluun

Viikonvaihteessa Suomi hiljenee jouluun. Perinteinen juhla tuo muistutuksen jostain pysyvämmästä, sillä joulun vieton perinteet ovat kestäneet aikaa ja varsinkin aito yhteisöllisyys näkyy tässä vuoden pimeimmän ajan juhlassa.

Maailma ympärillä on näyttäytynyt tänä vuonna, aivan viime viikkoinakin, hyvin levottomalta. Valtakunnallisia uutisia ovat sävyttäneet tummat sävyt ja suru. Hetken hiljentyminen jouluun ja kiireettömyyteen voi kuitenkin tuoda nämä ikävät asiat entistä selväpiirteisempänä mieleen. Näiden surullisten uutisten vyöryn alla on hyvä muistaa, että epätoivolle ei lopulta ole pysyvää sijaa. Aina aurinko on noussut ja elämä on jatkunut!

Joulu on muistamisen aikaa. Toivottavasti tämä voi tänään ja tulevina vuosina jalostua entistä enemmän aidon välittämisen suuntaan. Perheen ja suvun joulun voi helposti suoda jalostuvan myös läheisten juhlaksi, joka antaa huomion myös ystäville ja tuttaville. Näin voi toivoa olevan myös siksi, että yhä useamman omat läheiset ovat kaukana ja perhekeskeiseksi mielletty juhla voi tuoda mukanaan yksinäisyyttä.

Perinteinen joulukorttiperinne on pitänyt pintansa, mutta myös muuttunut osin muunlaiseksi viestittelyksi kauniiden joulun toivotuksesta kertovien kuvien lähettämisen asemasta. Ehkä samalla tapa jalostuu uudeksi, entistä henkilökohtaisemmaksi muistamiseksi. Vieläpä sellaiseksi huomioinniksi, jossa mukana on vielä aidompaa välittämistä massana laatikkoon kannettujen pahvikorttien sijaan.

Hyvää, turvallista ja rauhallista joulun aikaa!