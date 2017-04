Pääkirjoitus: Rakennuspaikoista haettavissa uutta etua

Outokummun ja Polvijärven kuntavaaliehdokkaat haluavat höllentää rantarakentamisen ja kylille rakentamisen sääntelyä tulevaisuudessa. Asia selviää Outokummun Seudun kuntavaalikoneen vastauksista. Valtaosa ehdokkaista suhtautuu myönteisesti nykyistä väljempään asumisen sääntelyyn.

Periaate on merkittävä, sillä tällä hetkellä pientalorakentaminen keskittyy liiaksi pelkän kiinteistöjen arvon takia maakuntakeskuksen ympärille. Laadukkaat rantarakentamismahdollisuudet tai vaikkapa kylien asuinalueet uusilla energiaratkaisuilla voisivat olla tarvittava houkutin täkäläiselle rakentamiselle. Pelkillä keskustaajaman tonteilla, edes palvelujen äärellä, ei näytä tällä hetkellä olevan merkittävää vetovoimaa uudisrakentamisessa.

Varsinkin uuden rantarakentamisen vaikeudet tulevat esille monessa kunnassa, kun jopa yksittäisten rakennuspaikkojen salliminen johtaa helposti pitkään valituskierteeseen. Tulevaisuudessa asukkaiden löytämisessä vahvoilla on kunta, joka on hoitanut rakentamisen edellytykset kuntoon ja tarjolla on selvästi vetovoimaisia rakentamismahdollisuuksia. Samalla kunnissa voidaan pohtia, onko nykyisellään asumismahdollisuuksien markkinnoissa onnistuttu tai osattu kuulla rakentamista pohtivien tarpeita ja toiveita riittävästi? Outokummussa edelleen tyhjyyttään kumottava Partalanmäen eteläosan uusi asuinalue kertoo tästä karua kieltä.

Ympäristölainsäädäntö pitää huolen jatkossakin, ettei rantarakentamisen väljempi salliminen vaaranna merkittävästi luontoarvoja. Moni rakentaa tänä päivänä vapaa-ajan asunnon puitteilla, joita on totuttu näkemään vain vakituisessa asumisessa. Näin kynnys muuttaa lomapaikka pysyväksi kodiksi on mataloitumassa.